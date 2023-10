W Kluczborku powstały tory do kolarstwa MTB. Pasjonaci rowerowych ewolucji już jeżdżą

Pierwszy z torów, czyli singletrack, jest łatwiejszy, dedykowany amatorom. Ma 801 metrów długości, a jego nachylenie wynosi 5 procent.

Natomiast flow jest trasą dla średniozaawansowanych. Jej długość to 110 m, zaś nachylenie – 10 procent.

Obie trasy zaczynają się na Leśnej Górce, a następnie biegną wzdłuż toru saneczkowego, wybudowanego jeszcze przed drugą wojną światową. Inwestycja obejmuje obszar o powierzchni prawie 2,7 ha.

Pierwszy pomysł utworzenia trasy narodził się kilka lat temu. Wyszedł od Młodzieżowej Rady Miejskiej.

- Z radą udało nam się stworzyć wiele fajnych projektów, choćby kolorowe, fantastyczne murale, które zdobią Kluczbork. Ponadto stworzyliśmy obiekt do ćwiczeń fizycznych, czyli street workout, który znajduje się w parku – mówi radny Tomasz Michalak, opiekun kluczborskiej Młodzieżowej Rady Miejskiej. – Kolejnym, nowym dziełem, do którego się przyłożyliśmy, jest właśnie trasa rowerowa do MTB, dla miłośników rowerów, do których również się zaliczam. Uwielbiam śmigać z przyjaciółmi po górach, uważam, że to jest rewelacyjny sposób na spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody. Dlatego już z pierwszą młodzieżową radą miejską w 2015 roku przegłosowaliśmy wniosek o stworzenie czegoś takiego.