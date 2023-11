W Opolu po raz kolejny rozmawiają o ekoenergetyce. To już 15. edycja tego festiwalu

- To impreza, która ma już swoje tradycje, to już 15 edycja wydarzenia. Wpisała się ona do kalendarza imprez w Opolu. Za każdym razem podczas tego festiwalu dowiaduje się czegoś zupełnie nowego i są to rozwiązania, które dają się wprost zaimplementować w naszym województwie, dlatego zawsze cieszy obecność opolskich samorządowców – mówi Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego - Ostatnie lata pokazały, jak wielkim problemem mogą być wydatki związane z energią, a tutaj często, jak na tacy przedstawiane są już gotowe rozwiązania, które są już stosowane w Europie, ale też w Polsce – dodaje.