W Opolu urodziły się trojaczki - Stasiu, Michalinka i Tomuś. Przyszły na świat w odstępach co minutę. Już skradły serca całego personelu

– Staraliśmy się o dziecko. Pamiętam, że podczas wizyty u lekarza, po wykonaniu badania USG dowiedziałam się, że będę mamą bliźniaków, pamiętam, że był to 5 tydzień ciąży. O tym, że noszę pod sercem trójkę dzieci dowiedzieliśmy się z mężem na kolejnej wizycie po tygodniu. Było to dla nas ogromne zaskoczenie i wtedy ogarnęły nas najróżniejsze stany emocjonalne, od radości poprzez przerażenie aż do paniki. Jednak górę szybko wzięła radość, która nie opuszcza nas aż do dziś – tłumaczy pani Małgorzata.