W sobotę (18 maja) o godz. 18 rozpocznie się Opolska Noc Muzeów. Oto program imprezy. Jest w czym wybierać

Będzie atrakcyjnie i różnorodnie, a wybór w tym roku jest imponujący, bo do współpracy przyłączyło się aż 14 instytucji. Część z nich to nie są nawet muzea.

- Wszystkie instytucje podjęły wspólnie decyzję, żeby świętować 20 lecie w Unii Europejskiej, dlatego tegoroczną noc nazwaliśmy: Pod gwiazdami Europy - mówi Jarosław Wasik, Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. - Wiele z naszych instytucji sporo zawdzięcza funduszom unijnym i to jest pewien ukłon wdzięczności. Wszyscy próbowali też znaleźć swoje „gwiazdy” i wpleść je w program tegorocznej Nocy Muzeów.

Wszystkich uczestników wydarzenia połączy specjalny autobus, wyjeżdżający z parkingu Muzeum Polskiej Piosenki przy ul. Barlickiego i docierający aż do Muzeum Wsi Polskiej, przeznaczony dla uczestników Nocy Muzeów. Pierwszy wyjazd autobusu o 20 spod MPP, cała pętla trwa ok. 2 godzin. Ostatni start o 22.

W każdej instytucji będzie obiekt z innej placówki. Zwiedzający będą mogli go odnaleźć i dostać nagrodę. Wszystkie instytucje są czynne od 18 do północy.