W tym szpitalu w Opolu Walentynki są codziennie. Bo to tutaj rodzą się owoce miłości. Te zdjęcia są dowodem

- Walentynki to coroczne święto zakochanych. A gdzie jest miłość, tam jest życie, jak mawiał Mahatma Ghandi - mówi Natalia Ochędzan z Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. - Dla nas w Klinicznym Centrum każdy dzień jest szczególny, pełen radości, pozytywnych emocji i wszechstronnej miłości. W naszym szpitalu święto zakochanych obchodzimy codziennie!

W Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu rocznie rodzi się prawie 2,5 tysiąca dzieci. To największa porodówka na Opolszczyźnie. Prowadzi szkołę rodzenia, bank mleka kobiecego i program in vitro.

To największa porodówka w województwie opolskim. Ale nie tylko porodówka, ponieważ szpital przy ul. Reymonta 8 w Opolu jest kliniką. To tutejsi lekarze specjaliści prowadzą zagrożone ciąże, czuwają nad zdrowiem kobiet i noworodków.

W szpitalu przy ul. Reymonta nad pacjentkami czuwają lekarze specjaliści ginekologii i położnictwa, perinatologii, neonatologii, anestezjologii oraz położne i pielęgniarki.

Co roku kliniczne centrum przy ul. Reymonta w Opolu ma kilkanaście tysięcy pacjentek, w tym prawie 2,5 tysiąca rodzących kobiet. To ponad 40 procent wszystkich porodów na Opolszczyźnie! Liczba porodów wzrasta także dlatego, że już nie we wszystkich szpitalach powiatowych są porodówki.

To właśnie do tego szpitala kierowane są niemal wszystkie ciężarne kobiety z całego województwa opolskiego z ciążą wielopłodową. Czyli to właśnie przy ul. Reymonta w Opolu rodzą się wszystkie czworaczki, trojaczki i większość bliźniaków.