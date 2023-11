Ważą się losy starosty nyskiego z PiS. Opozycja złożyła wniosek o jego odwołanie. Postawiła mu cztery zarzuty

Wniosek złożony w piątek 24 listopada podpisało 8 radnych z klubu Koalicji Obywatelskiej, klubu Razem dla Powiatu oraz niezależny radny Paweł Szymkowicz. Zgodnie z procedurą trafi na sesję po upływie 30 dni, prawdopodobnie już w styczniu.

Wniosek o odwołanie zawiera cztery zarzuty pod adresem starosty i zarządu powiatu. Zdaniem opozycji starosta nie poradził sobie z protestami pielęgniarek z szpitala w Nysie, sprzeciwiającymi się obniżce pensji dla osób z wykształceniem magisterskim. Zastrzeżenia grupy radnych budzi także tryb konkursu na dyrektora ZOZ w Nysie.

- Nie oceniam przygotowania i kompetencji wybranego dyrektora Artura Kamińskiego, to pokaże czas – komentuje Daniel Palimąka, radny powiatowy (KO). – Wątpliwości budzi bardzo długi czas trwania konkursu, prawie pół roku, w sytuacji gdy szpital potrzebował szybkich decyzji.

Opozycja krytykuje zwrot do budżetu państwa dotacji na budowę drogi we Włodarach. Dotację z Rządowego Funduszu Budowy Dróg Lokalnych starostwo musiało oddać, bo wykonawca drogi przekroczył termin zakończenia robót. W opinii opozycji powiatowej, to efekt niekompetencji i braku nadzoru nad wykonawcą ze strony starostwa.