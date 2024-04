W gminie Skoroszyce rodzice dzieci szkolnych 500 złotych bonu wakacyjnego. Decyzja zapadła przed drugą turą wyborów samorządowych

Uchwały o obniżeniu niektórych podatków oraz o wprowadzeniu bonu wakacyjnego rada gminy przegłosowała na nadzwyczajnej sesji zwołanej na wniosek wójt Barbary Dybczak. Stało się to już po pierwszej turze wyborów samorządowych, chociaż głosowała w niej "stara rada", której kadencja oficjalnie kończy się 30 kwietnia.

Od 1 czerwca w gminie Skoroszyce obniżony będzie podatek od gruntów pozostałych z 71 groszy do 45 groszy za metr kwadratowy. Chodzi tu głównie o teren podwórzy i zagród przydomowych. Zmniejszy się też podatek od pozostałych budynków (chodzi o niewykorzystywane rolniczo stodoły i zabudowania gospodarcze) z 9,8 zł za metr kwadratowy do 6 złotych. Mieszkańcy dostaną z urzędu decyzje korygujące stawki podatków. Jeśli ktoś nadpłacił należność wcześniej, będzie mógł to sobie skompensować. Budżet gminy z tego powodu zmniejszy się o ok. 250 tysięcy złotych.