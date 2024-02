Ważna droga wojewódzka w Jemielnicy rozpada się na oczach kierowców. Nie tak dawno przeszła generalny remont

Firma dawała 6 lat gwarancji na swoje prace, więc pod tym względem nie można nikogo pociągnąć do odpowiedzialności.

Przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich zapowiadają, że zamierzają wyremontować drogę nr 426 możliwie szybko.

- Zdajemy sobie sprawę że droga wymaga napraw o zwiększonym zakresie - mówi Arkadiusz Branicki, rzecznik ZDW w Opolu. - Docelowo jest to na pewno odcinek 800 m. Rozpoczniemy to jak tylko będzie to możliwe. Na razie trudno powiedzieć, ile dokładnie uda się przebudować w tym roku.