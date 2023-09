Weegree AZS Politechnika Opolska zaczyna nowy sezon w Pekao SA 1 Lidze. W klubie postawili na odmłodzenie składu

Jeśli chodzi o Polaków, do klubu przybyli natomiast Michał Lis, Dominik Rutkowski, Jakub Wójcicki i Kamil Kubiak. Prawdopodobnie do tego grona dołączy jeszcze jeden młodzieżowiec.

To jednak nie koniec nabytków, ponieważ po raz pierwszy w historii Weegree AZS zakontraktował zagranicznego zawodnika. Do zespołu z Opola trafił Amerykanin Kareem Reid. Zapytaliśmy trenera Skibniewskiego, czego możemy się spodziewać po tym koszykarzu.

- W poprzednim sezonie postawiliśmy na to, by spróbować powalczyć o awans do play-off samymi Polakami. Nie udało nam się tego osiągnąć, a dodatkowo w kilku meczach było wyraźnie widać, jak dużą różnicę potrafił zrobić obcokrajowiec - wyjaśnił Skibniewski. - Zgodnie uznaliśmy, że największy problem mieliśmy na pozycji podkoszowego. Brakowało nam punktów spod kosza, zbiórek ofensywnych i lepszej gry w defensywie. Dlatego właśnie na tą pozycję zdecydowaliśmy się ściągnąć zagranicznego zawodnika. Nasz wybór padł na Kareema, bo to gracz potrafiący nie tylko punktować, ale również umiejący znaleźć podaniem lepiej ustawionego kolegę. Ponadto liczymy, że będzie też solidnym elementem naszej obrony. Pamiętajmy jednak o jednej, bardzo istotnej rzeczy: ma on dopiero 23 lata, dopiero skończył uczelnię w Stanach Zjednoczonych i po raz pierwszy w życiu wyjechał poza granicę swojego kraju. Musi więc upłynąć trochę czasu, by w pełni odnalazł się w nowych realiach i nauczył koszykówki „po europejsku”. Do tego trzeba cierpliwości, ale dla mnie najważniejsze jest, że Kareem sumiennie trenuje, integruje się z drużyną i zadaje różne pytania. Wierzymy, że dobrze się odnajdzie w Polsce i wniesie do naszej drużyny wiele jakości.