Wiatr naniósł śnieg z pól. Trudne warunki na opolskich drogach. Drogowcy wysłali dodatkowe pługi

Zamiast tego, zarządcy stawiają na pługi i piaskarki.

W przypadku dróg krajowych i autostrad obowiązek zimowego utrzymania dróg spada na wykonawców, którzy podpisali umowy w tym zakresie.

- W poniedziałek (22.01) wykonawca odpowiedzialny za zimowe utrzymanie w obszarze rejonu w Opolu zbagatelizował zapowiadane warunki pogodowe w zakresie odpowiedniego utrzymania DK94 na kilku odcinkach - informuje Agata Andruszewska, rzecznik opolskiego oddziału GDDKiA. - Ostatecznie spowodowało to, że śnieg nawiewany odcinkowo przez intensywny wiatr nie został na tej trasie odpowiednio wcześnie usunięty z drogi. Aktualnie na tej trasie pracuje sprzęt do zimowego utrzymania, a wykonawcy zostanie naliczone potrącenie z tytułu niedostosowania drogi do standardów zimowego utrzymania.