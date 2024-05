Wielkie święto w parafii w Kostowie. Miejscowa świątynia zyskała dodatkową patronkę. To orędowniczka od trudnych spraw

- Rok temu, kiedy biskup wezwał mnie do siebie i zaproponował objęcie parafii pod wezwaniem św. Augustyna, to powiedziałem sobie w duchu, że to „sprawka” św. Rity – opowiada ks. Marcin Kierzek. – Kiedy tutaj przybyłem i zobaczyłem, że nie ma ani św. Rity, ani św. Moniki, wewnętrznie poczułem, że one chcą zaistnieć przy tym wielkim świętym patronie. Nie byłoby św. Augustyna bez modlitwy matki, św. Moniki. Natomiast św. Rita jest jego duchową córą.

Ordynariusz diecezji kaliskiej wprowadzi do kościoła relikwie św. Rity oraz poświęcił kaplicę z jej figurą.

- Dzięki tym zewnętrznym znakom chcemy szczególnie przyzywać świętą Ritę, by towarzyszyła naszym modlitwom, ale też chcemy od niej uczyć się pięknego i dobrego życia – mówił ks. bp Damian Bryl. - Św. Rita słynie z tego, że przeprowadza nas przez trudne doświadczenia nawet te, które wydają nam się beznadziejne i oręduje za nami. Od św. Rity można uczyć się radzenia sobie przy przeciwnościach, modlitwy oraz wytrwałości.

Natomiast już w sierpniu planowana jest kolejna wielka uroczystość w kościele w Kostowie. Z okazji odpustu patrona, św. Augustyna, do świątyni wprowadzone zostaną relikwie św. Moniki.

Kim była święta Rita

Święta Rita to jedna z najpopularniejszych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 roku niedaleko Cascii (około 150 km od Rzymu). Na chrzcie otrzymała imię Małgorzata (Margarita, zdrobniale Rita).

Choć marzyła o wstąpieniu do zakonu, ale na życzenie rodziców wyszła za mąż. Niestety, jej związek nie należał do udanych. Mąż był porywczy, brutalny i przysporzył Ricie wiele trosk.

Został zabity. Synowie przyszłej świętej chcieli pomścić ojca. Matka prosiła Boga, by raczej zabrał jej dzieci do siebie, niż miałyby zostać zabójcami. Jej prośby zostały wysłuchane.

Po śmieci bliskich Rita wstąpiła do zakonu augustianek. Nie obyło się to bez problemów, ale wszystkie swoje troski przyjmowała z pokorą i ufnością. Dlatego właśnie została patronką od spraw trudnych i beznadziejnych.

Rita zmarła 22 maja 1457 roku na gruźlicę. Kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy była już złożona ciężką chorobą, prosiła jedną z sióstr, aby jej różę. Zakonnica uznała to zadanie za niewykonalne, gdyż był styczeń. Ale kiedy przechodziła obok ogrodu zauważyła świeżo kwitnącą różę, którą przyniosła umierającej.