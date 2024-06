Zmarł emerytowany rezydent parafii katedralnej w Opolu. Blisko 40 lat służył w Afryce. Pogrzeb dziś w RPA

Kuria Diecezji Opolskiej poinformowała, że w piątek 31 maja 2024 roku zmarł ks. Stanisław Jagodziński SCP, emerytowany rezydent Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.

Ks. Stanisław Jagodziński pochodzi z Sycowa w archidiecezji wrocławskiej. Początkowo swoją posługę sprawował w Towarzystwie Salezjańskim. Pierwszą profesję zakonną złożył 22 sierpnia 1979 roku. Po niespełna trzech latach, 1 lipca 1982 roku wyjechał na misje. Pracował przez rok w Zambii, następnie w latach 1983-1987 odbył studia teologiczne w Durham w Anglii.

19 czerwca 1987 roku przyjął święcenia kapłańskie, po czym powrócił do Zambii, gdzie spędził kolejne 8 lat (1987-1995). Następnie pracował w Malawi (1995-1997), a od 1998 r. przez wiele lat służył w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Był tam proboszczem powstałej 28 listopada 2008 roku parafii Miłosierdzia Bożego w dzielnicy Walkerwil. W 2022 roku odszedł z zakonu salezjanów, po czym wstąpił do Instytutu Sług Chrystusa Kapłana i pozostał w Afryce. Został inkardynowany do diecezji Mohale Hoek w Lesoto.