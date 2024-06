Zmarł ks. Kazimierz Balak, emerytowany proboszcz z Górażdży. W czasie misji w Togo zbudował tam kościół

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w piątek 31 maja 2024 r. w 73. roku życia i w 48. roku kapłaństwa zmarł ks. Kazimierz Balak, emerytowany proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej bł. Czesława w Górażdżach - poinformowała Kuria Diecezji Opolskiej.

Ks. Kazimierz Balak urodził się 17 lipca 1951 roku w Wichowie w powiecie żagańskim. Był jedynym synem Karola i Karoliny (zd. Kogut). Po ukończeniu w 1965 roku szkoły podstawowej, podjął naukę w Technikum Chemicznym w Sławięcicach, które ukończył uzyskując w 1970 roku świadectwo dojrzałości. Przez rok pracował zawodowo, m.in. w cukrowni w Lewinie Brzeskim.

W 1971 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. W 1977 roku w Opolu przyjął z rąk biskupa Wacława Wyciska święcenia kapłańskie.

Nowo wyświęconego kapłana skierowano do posługi wikariuszowskiej w parafii Trójcy Świętej w Bogacicy, gdzie pracował przez trzy lata. Później udał się do Brukseli na roczny kurs języka francuskiego. W 1981 roku wyjechał na misje do diecezji Sokodé w Togo. Spędził tam 15 lat. Początkowo posługiwał jako wikary w parafii Koumea. Następnie, w latach 1983-1996, był proboszczem parafii w Pya. Tam z jego inicjatywy zbudowano kościół pw. Chrystusa Króla.