Wojna o śmieci na Opolszczyźnie. Remondis wycofuje się z Otmuchowa, ale nie odpuszcza

Remondis do tej pory odbierał odpady od mieszkańców na zlecenie gminy Otmuchów. W sierpniu tego roku opolska firma przegrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z Otmuchowa na lata 2024 – 2027. Z trzech oferentów najtańszą cenę (17,7 mln złotych za cztery lata) przedstawiła wrocławska firma Komunalnik, która już obsługuje 6 gmin w województwie opolskim, min. Głuchołazy, Grodków i Niemodlin. Szerszą działalność prowadzi na terenie Dolnego Śląska.

Oferta Remondisa była droższa o ponad milion złotych.

Zarząd Remondisa nie zgodził się z wynikami przetargu. Firma skierowała odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając władzom gminy zaniechanie w trakcie przetargu. Zdaniem kierownictwa Remondisa gmina powinna wezwać najtańszego oferenta do wyjaśnień jak naliczył wysokość swojej oferty, bo w zakresie wywozu odpadów z tworzyw sztucznych cena jest zbyt „nierealna i niewiarygodna” i nie pozwoli na wykonanie zamówienia. Ostatecznie Remondis wycofał swoją skargę z Krajowej Izby Odwoławczej, a skierował ją do Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie nadal czeka na rozpatrzenie.