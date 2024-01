WOŚP 2024 w Opolu. Nasz region znów podzieli się dobrem. Do wylicytowania są wyjątkowe prezenty. Niektóre mocno zaskakują

Sztab WOŚP z Opola, obecny na konferencji, nie krył swojej radości z ponownego zaangażowania opolskiego urzędu wojewódzkiego.

- To powrót do normalności, do tego, co było przez wiele lat tradycją. To także ważny sygnał dla nas wszystkich – pokazuje, że możemy działać razem dla dobra ogółu – tłumaczy Agnieszka Wiosna, rzeczniczka opolskiego sztabu WOŚP.