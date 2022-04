Wrocławska firma znów skarży się na władze Nysy. Twierdzi, że ustawiły przetarg pod swoją spółkę

Spółka Komunalnik z Wrocławia po raz drugi poskarżyła się do Krajowej Izby Odwoławczej na władze Nysy, że napisały warunki przetargu tak, aby wygrać mogła tylko miejska spółka EKOM. Tym razem konkurencję oburzył wymóg nałożony na wykonawcę, że w ciągu 10 dni od zawarcia umowy ma wyposażyć prawie 9 tysięcy nieruchomości w gminie w pojemniki na odpady. Wcześniej zresztą musi to uzgodnić to z właścicielami domów. Tymczasem nyska spółka komunalna EKOM nie musi się martwić takim wymogiem, bo jej pojemniki już stoją na posesjach. EKOM od lat odbiera w Nysie śmieci.

- Dziesięć dni to faktycznie mało realny termin. Być może ktoś kto pisał te warunki nie chciał, aby posesje były przez miesiąc pozbawione pojemników – przyznaje sekretarz miasta Piotr Bobak. – Uwzględniliśmy większość zastrzeżeń firmy.