Wybrano imiona dla małych tygrysów. W zoo w Opolu ogłoszono wyniki konkursu

Laureatką konkursu została Joanna Wojdyła, która zgłosiła imię Odraj. W nagrodę otrzymała całoroczny karnet do opolskiego zoo.

Drugie imię to Odris. Nagroda ex aequo w postaci jednorazowego karnetu rodzinnego na zwiedzanie zoo z przewodnikiem powędrowała do Pawła Galli i Alicji Marszołek-Żerek. Trzecim imieniem jest Odrus. Propozycja pochodzi od Henryki Mikoszy. Nagrodą również jest wejściówka na rodzinny spacer po ogrodzie. Komisja przyznała także 10 wyróżnień.

Małe tygrysy z Opola na pierwszy rzut oka są identyczne. Pracownicy zoo odróżniają je po drobnych szczegółach.