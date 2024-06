Wypadek na drodze krajowej nr 40 w Niemysłowicach koło Prudnika. BMW dostało się między dwie ciężarówki

Jak informuje aspirant Andrzej Spyrka z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, w Niemysłowicach około godziny 11.00 w poniedziałek (10 czerwca) doszło do wypadku.

Samochód ciężarowy zahamował przed przeszkodą. Jadące za nim osobowe BMW też wyhamowało, ale uderzył w nie kolejny samochód ciężarowy, którego kierowca nie zdążył odpowiednio zareagować. Osobowe BMW zostało zgniecione między dwoma ciężarówkami. Dodatkowo czwarty pojazd osobowy uszkodził sobie karoserię o elementy aut uczestniczących w zderzeniu.

Po wypadku kierowca BMW sam wysiadł ze swojego auta. Do czasu przyjazdu karetki wsparcia udzielili mu strażacy, potem ratownicy medycznie zabrali go do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak informuje asp. Andrzej Spyrka, wszyscy kierowcy byli trzeźwi.