Wyroki w sprawie przestępstw narkotykowych w Prudniku. W ciągu 9 miesięcy 20-tysięczne miasteczko zużyło 4 kilogramy amfetaminy

Wszyscy mieli jednak wspólnego dostawcę – Dariusza N. z Nysy. We wrześniu ubiegłego roku wczesnym rankiem policjanci weszli jednak siłowo do domu Dariusza N. i mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu.

- Potem śledczy zatrzymali kolejno jego odbiorców. Jeden z nich zdecydował się na współpracę ze organami ścigania, dzięki czemu prokuratura na rozprawie wystąpiła o nadzwyczajne złagodzenie jego kary - ustalili śledczy.

Mężczyzna został skazany na 2 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Prudniku zgodził się zawiesić wykonanie kary na bardzo długi, bo aż 6 letni okres próby. Jeśli w tym czasie mężczyzna wróci do przestępczej działalności, to może się spodziewać odwieszenia wcześniejszego wyroku.