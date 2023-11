Zakończono budowę mieszkań TBS w Opolu Winowie. Pierwszych 100 najemców już odebrało klucze

Koszt budowy wyniósł 55 milionów złotych, co w przeliczeniu daje niecałe 7 tys. złotych za metr kwadratowy.

Mieszkania są dostępne w formule TBS-owej według aktualnych zasad, czyli przede wszystkim najemca zobowiązany jest wpłacić kwotę stanowiącą wysokości blisko 30 procent kosztów budowy. - Wyceniliśmy to na około 2 tysiące złotych, co dało w granicach 29 procent tego kosztu – uściśla prezes OTBS.

Pobierana jest kaucja w wysokości 12-krotnego czynszu. Z najemcą zawierana jest umowa na 15 lat. Po tym okresie następuje ponowna weryfikacja spełnienia warunków możliwości mieszkania. Obowiązują określone warunki dochodowe.

- Co ważne, są to również mieszkania z dopłatą. To może wiele rodzin zachęcać to tego, aby się tutaj osiedlać - wskazuje prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.