"Zawsze jest Bogu za co dziękować" - twierdzą rolnicy. Opolskie dożynki wojewódzkie 2023 zorganizowano w Polskiej Nowej Wsi

- Na pewno nie zaliczymy tego roku, jako wybitnie korzystnego dla rolnictwa, bo nie ma cen. Nie zanosi się, żebyśmy to, co jest w magazynach mogli sprzedać za godne pieniądze.

Do tego dochodzi wracająca sprawa zboża z Ukrainy. Trwające embargo zostało nałożone do połowy września.

- Myśmy to przeżyli bardzo mocno i nie wiemy, co będzie po 15 września. To też był czynnik, który spowodował, ze ceny w czasie żniw były symboliczne. Nikt nie chciał ceną przeskoczyć ceny zboża ukraińskiego - tłumaczy Marek Froelich. - Nie podjąłbym się dzisiaj podpowiadać komuś kiedy ma sprzedać swoje zboże.