Wody nadal brakuje, ale poważna susza omija Opolszczyznę. Najgorzej w rolnictwie jest na północy województwa

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa opublikował swój najnowszy raport na temat monitoringu suszy rolniczej w Polsce.

Od 20 lipca do 20 września opadów w województwie opolskim nie brakowało, ale i tak mamy ujemny bilans wodny, co w praktyce oznacza suszę. W sierpniu padało nawet znacznie więcej, niż wynosi norma wieloletnia, co spowodowało, że zbierane wtedy zboża są wilgotne i nie trzymają parametrów jakościowych. Dla rolników to też problem związany ze sprzedażą i ceną za oferowany towar.

Najlepsza sytuacja z wilgotnością gleby panuje na południu województwa, w powiecie nyskim i prudnickim. Tam według Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa straty w zbiorach zbóż jarych, ozimych czy kukurydzy będą mniejsze niż 20 procent zbiorów.

Susza najbardziej daje się we znaki na północy Opolszczyzny, w powiatach namysłowskim, kluczborskim i oleskim. Tam straty w zbożach jarych, ozimych czy w kukurydzy w zależności od jakości gleby będą przekraczać 30 procent.