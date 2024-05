Zbigniew Szczepanowski nowym ordynatorem chirurgii w szpitalu wojewódzkim. Wkrótce ruszą planowe przyjęcia

- Teraz ma do dyspozycji 3 rezydentów w trakcie specjalizacji z chirurgii, a wkrótce lekarza specjalistę chirurga spoza naszego szpitala, który złożył ofertę w konkursie ogłoszonym przez szpital 7 maja. Lekarz ten zadeklarował pracę w pełnym wymiarze plus 6 dyżurów – mówi Renata Ruman-Dzido.

Prezes szpitala dodaje, że w konkursie nie wzięli udziału lekarze dotychczas zatrudnieni w szpitalu.

- Stawka kontraktowa określona w konkursie to 200 zł za godzinę, co w praktyce oznacza, że za dobę pracy szpital musi zapłacić chirurgowi około 5 tysięcy złotych – wyjaśnia prezes Ruman-Dzido.

Na razie zostaje utrzymany system, w którym podczas dyżurów jeden lekarz pracuje stacjonarnie, a drugi jest w gotowości pod telefonem. Takie rozwiązanie dotyczy tylko czasu dyżuru, tj. w dni robocze od 14.35 do 7.00 oraz weekendów od 7.00 do 7.00. W czasie normalnej dniówki w oddziale do dyspozycji będą wszyscy pracujący w danym dniu lekarze.