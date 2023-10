Zbiorowa mogiła w Puźnikach na Ukrainie czeka na zgodę na ekshumację. Rodziny ofiar wreszcie się doczekają pogrzebu

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami wystąpiono do stosownych władz ukraińskich o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji, badań oraz godny pochówek – poinformował minister Michał Dworczyk. - Jest to pierwszy przypadek od ponad 9 lat odnalezienia na Ukrainie szczątków Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów.

O odkryciu zbiorowej mogiły poinformował w piątek 27 października w mediach społecznościowych Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego. Doszło do tego jeszcze pod koniec sierpnia, ale do tej pory informacji nie ujawniano.

Krwawa historia

Wioskę Puźniki w obwodzie tarnopolskim przed II wojną światową zamieszkiwało ok. 800 osób, w zdecydowanej większości Polaków. Po przejściu frontu w 1944 roku mężczyzn wcielono do polskiej armii. We wsi pozostały kobiety i dzieci. W środę popielcową z 13 lutego 1945 roku zaatakowały ich oddziały UPA z kurenia dowodzonego przez Petra Chamczuka – Bystrego.