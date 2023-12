Zmarł 18-latek dźgnięty nożem w Tarnowie Opolskim. Podejrzewany o zabójstwo 46-letni mieszkaniec Tarnowa jest już w rękach policji Mirosław Dragon

Podejrzewany o atak nożem ze skutkiem śmiertelnym jest 46-letni mieszkaniec Tarnowa Opolskiego. ARC

18-latek został dźgnięty nożem w nocy z soboty na niedzielę. Został odwieziony do szpitala, ale zmarł w wyniku odniesionych ran. W niedzielę opolska policja zatrzymała 46-letniego mieszkańca Tarnowa Opolskiego, podejrzewanego o to przestępstwo. Jest on byłym policjantem.