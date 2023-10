Zmiana na stanowisku wicestarosty głubczyckiego. Artur Czechowicz w zamian za Anitę Juchno

Nowym współpracownikiem Piotr Soczyńskiego na stanowisku wicestarosty został pochodzący z Baborowa Artur Czechowicz. Zmiana ta nie była jednak prosta, gdyż żeby mogła być przeprowadzona w tym kształcie, musiała rozpocząć się od rezygnacji starosty.

Rezygnacja Piotr Soczyńskiego z funkcji starosty, a co za tym idzie, całego zarządu powiatu była niespodziewana. Niektórzy radni mieli dowiedzieć się o tym ruchu na około 30 minut przed sesją. Pytany o powód swojej rezygnacji Piotr Soczyński odpowiadał, że jego opinia jako zarządcy powiatu w ostatnim czasie została nadwątlona (mogło być to spowodowane m.in. jego startem w ostatnich wyborach do sejmu), dlatego postanowił zrezygnować i poddać się ponownej weryfikacji.