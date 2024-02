Znów otworzą sztolnię górników złota w Głuchołazach. Najpierw skalny korytarz przejdzie „remont”

- W sztolni dochodzi do naturalnych procesów erozji – komentuje wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor. – Zleciliśmy wykonanie ekspertyzy specjalistom z KGHM. Ekspertyza zaleciła wykonanie prac zabezpieczających we wnętrzu sztolni.

Dwa lata temu władze Głuchołaz zdecydował się na stałe zamknąć kraty wejściowe do sztolni, po tym jak ze skalnego stropu ukruszył się fragment skały.

Górnicy złota w Głuchołazach

Sztolnia Bialska, leżąca tuż nad nurtem rzeki Białej Głuchołaskiej, to jedna z najstarszych atrakcji turystycznych w regionie. W 1877 roku założone przez mieszkańców Głuchołaz Towarzystwo Promenadowe urządziło tu trasę spacerową. Aby ją uatrakcyjnić, przekuto na wylot starą sztolnię górniczą i urządzono w niej kilkunastometrowe przejście w skale. Miejsce cieszyło się dużą popularnością, na co wskazują liczne zdjęcia i pocztówki. Nie można wykluczyć, że sztolnia pierwotnie była dłuższa, ale w 1878 roku część zamurowano i zamaskowano.

Sama sztolnia to pozostałość po pracach poszukiwawczych górników złota w tym rejonie. Wykuto ją prawdopodobnie w XVI lub XVII wieku. 200 metrów dalej znajduje się Sztolnia Cygańska, która zachowała się w niezmienionym stanie. Jej wejście jest zamknięte kratą ze względu na ochronę nietoperzy. Sztolnia Cygańska ma ok. 80 metrów długości i prowadzi do wnętrza góry. Jest częściowo zalana przez wodę, wąski korytarz miejscami ma 3 – 4 metry wysokości. Na jego końcu znajduje się niewielka grota.