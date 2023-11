25-lecie powiatu oleskiego. Jak Lasowice Wielkie chciały się przyłączyć do Olesna

Jak tworzono nowy kształt powiatu oleskiego

Pismo zostało zredagowane 26 lutego 1998 roku. W tym dniu w urzędzie w Oleśnie. zebrali się włodarze 8 gmin, którzy wyrazili na piśmie „zdecydowaną wolę przynależności do województwa opolskiego" i do powiatu oleskiego, złożonego z ośmiu gmin :

Wieloletni starosta oleski Jan Kus (rządził w latach 1999-2014) miał w swoich dokumentach pismo oleskich samorządowców z 1998 roku do ówczesnego marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego.

Kiedy na stronie internetowej oleskiego starostwa wprowadzono rubrykę „Starosta odpowiada", pierwsze pytaniem internautów brzmiało: „Dlaczego powiat oleski odcina się od Lasowic - gminy, która była związana z Olesnem przez tyle stuleci i tak na dobrą sprawę i dzisiaj niejednokrotnie jej bliżej do Olesna, niż do Kluczborka?"

Gminę Lasowice Wielkie przyłączono jednak ostatecznie do powiatu kluczborskiego.

Gminy Praszka i Rudniki zaznaczyły , że chcą przyłączyć się do Opolszczyzny tylko w przypadku likwidacji województwa częstochowskiego.

Odpowiedź starosty Jana Kusa:

- Powiat oleski nigdy nie odcinał się od gminy Lasowice, nawet wtedy kiedy byliśmy w różnych województwach. Mieszkańcy tej gminy zawsze mieli możliwość korzystania i korzystali z opieki służby zdrowia w oleskim szpitalu.

Przy tworzeniu powiatu oleskiego osobiście uczestniczyłem w posiedzeniach zarządu i sesjach rady gminy w Lasowicach. Rozmawiałem również z mieszkańcami oraz z Panem Wójtem, czego efektem jest uchwała rady gminy ze stycznia 1998 roku, w której gmina Lasowice chce należeć do powiatu oleskiego pod warunkiem, że powiat wróci do województwa opolskiego.

Władze wyższego szczebla - wojewódzkie i centralne - zadecydowały jednak inaczej.

W styczniu 1998 roku radni gminy Lasowice Wielkie podjęli uchwałę o chęci przyłączenia się do powiatu oleskiego.

- To nie my, lecz władze wojewódzkie i centralne zadecydowały jednak inaczej - podkreślał starosta Jan Kus.