45 lat temu Olesno odznaczono orderem państwowym za odbudowę miasta z wojennych zgliszczy. Tak wtedy wyglądało [ZDJĘCIA]

Rada Państwa przyznała Olesnu w 1978 roku Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za prężną odbudowę miasta . Pamiątką tego odznaczenia są krzyże na witaczach, stojących do dzisiaj przy drogach wjazdowych do Olesna.

W 1959 roku utworzona została istniejąca do dzisiaj Spółdzielnia Mieszkaniowa w Oleśnie, która do 1973 roku zbudowała 10 bloków mieszkaniowych. Swoje bloki budowały też zakłady pracy. Do 1973 roku stanęło 11 budynków. Do tego w latach 1945-73 w Oleśnie zbudowano 876 domów jednorodzinnych.

W latach 1974-77 w Oleśnie przebudowano rynek i ulicę Pieloka (oleski deptak), wybudowano parkingi przy ul. Drzymały i Lublinieckiej, promenadę przy ul. Izydora Murka, dworzec autobusowy w Oleśnie oraz hotel Ochotniczych Hufców Pracy.