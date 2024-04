Pamiętacie takie kolejki za lodami? To były kultowe kawiarnie i sklepy. Kawiarnia Tęczowa, pizzeria Alf, Cafe Milano i inne Mirosław Dragon

Historia lokalna Olesna to także kawiarnie, sklepy i lokalne firmy, których dzisiaj już nie ma, a kiedyś cieszyły się niesamowitą popularnością. Zdjęcia i reklamy sprzed 25 lat to dzisiaj wehikuł czasu, którym możemy się wybrać do Olesna z końca ubiegłego wieku. Dajcie się zabrać w taką sentymentalną podróż.