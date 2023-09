84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Zobacz unikatowe zdjęcia z ówczesnego Olesna i okolic

Dr Adelheid Glauer, miłośniczka historii Olesna, ma w swoich zbiorach m.in. fotografię z 25 sierpnia 1939 roku, kiedy to żołnierze niemieckiej armii przemieszczają się w stronę granicy z Polską.

W naszej galerii można zobaczyć zdjęcia jeszcze z sierpnia 1939 roku! Po niemieckiej stronie granicy, a Śląsk Opolski był do 1945 roku częścią państwa niemieckiego, przygotowania do wojny trwały w ostatnim tygodniu sierpnia 1939 r. pełną parą.

Sprzęt zostaje przetransportowany przez Gorzów Śląski aż pod Praszkę kolejką wąskotorową, czyli słynną Paulinką. W piątek, 1 września 1939 roku Niemcy przekraczają granicę Polski, wybucha II wojna światowa.

4 września 1939 roku ukazało się rozporządzenie zobowiązujące do pracy młode kobiety. Również mieszkanki Olesna w wieku od 17 do 25 lat, musiały zgłosić się do niemieckiego obozu pracy (Reichsarbeitsdienst für Weibliche Jugend).

Do obozu trafiły dziewczyny, które nie były nigdzie zatrudnione, nie uczyły się zawodu i nie uczęszczały do szkoły. Jeden z takich obozów powstał w Borkach Wielkich (wówczas Brückenort).

Podobny obiekt powstał też w Oleśnie i mieścił się w urzędzie pracy na Landsbergerstrasse, czyli dzisiejszej ul. Powstańców Śląskich.

Było to w budynku za cmentarzem, przed dzisiejszą kładką dla pieszych, prowadzącą z ul. Powstańców Śląskich nad torami kolejowymi na ul. Gorzowską.