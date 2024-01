Agentura w naszym rządzie? Komentarz Jerzego Miki

W latach 1946 -49 większość Niemców w zachodniej części uważała narodowy socjalizm za dobrą odpowiedź na problemy lat trzydziestych. W 1955 połowa ankietowanych uznawała Hitlera za wybitnego męża stanu. Do 1949 roku wygaszono alianckie trybunały a przyjęta Konstytucja wprowadziła zakaz ekstradycji i kary śmierci. Oficerowie wojska i policji, urzędnicy lat 1939 - 45 zajmowali stanowiska w państwie do starości.

Niemcy mordowali bez przymusu i bez przymusu gorliwie spełniali marzenia o Trzeciej Rzeszy. Okupacja Polski to historia zbrodni, także zaprawionej celowym bestialskim niszczeniem dóbr i zawłaszczaniem wszystkiego co się dało wywieźć. Sami też wydali rozkaz ewakuacji swojej ludności w ucieczce przed frontem. Tysiące dzieci i starców nie przeżyło tej styczniowej eskapady.

Hitler doszedł do władzy będąc wybranym w wolnych, demokratycznych wyborach. Był uwielbiany przez tłumy i popierany przez bogatych. Prawo mordowania Żydów zostało wprowadzone w formie ustaw. Naród niemiecki popierał te działania. Poszedł też ochoczo na wojnę.

Drobna część stanęła przed sądem. Izrael musiał porwać i potajemnie wywieźć znalezionego zbrodniarza aby go osądzić. W II połowie XX wieku ponad 70% Niemców było przeciwnych rozliczaniu zbrodni. „To wąska klika, która ukarała się sama” głoszono. W rosyjskiej strefie wpływów rozliczenia były wybiórcze i pokazowe - najczęściej miały przykryć, często większe, zbrodnie rosyjskie.

Odbudowana gospodarka jest w pierwszej trójce światowych producentów broni.

Najciekawsze jest jednak wyznaczanie przez Niemców standardów praworządności. Ale to na osobną refleksję. Co z żyrandolem? Niemcy nie oddali zagrabionych dóbr, nie wypłacili odszkodowań. Nasz nowy rząd chce rozwiązać zespół opracowujący raport o stratach wojennych. A w Unii Europejskiej Niemcy mogą wystąpić o ukaranie Polski za szerzenie informacji o zbrodniach. To może jednak jest jakiś agent niemiecki w naszym rządzie?