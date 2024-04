Akcja "Drzewko za surowce wtórne" w Galerii Dekada w Nysie. Rozdaliśmy ponad 1000 sadzonek drzew leśnych i owocowych!

-W sumie przywiozłem suszarkę żony, żelazko, stary czajnik i całe pudełko baterii. Dzięki akcji nto pozbyłem się wszystkiego, co zalegało w domu, a do tego wzbogaciłem się o sadzonki, które razem z dziećmi jeszcze dziś posadzimy w ogrodzie – mówił nto.

Po sadzonki przychodziły pojedyncze osoby, ale także całe rodziny.

- My oddawaliśmy głównie baterie. Mamy małe dzieci, co oznacza sporo zabawek na baterie. Jak się zużyją nie wiadomo co z nimi zrobić. Uzbierało się spore pudełko, dzięki waszej akcji pozbyliśmy się tego balastu – mówi pani Alina, której udało się upolować same drzewka owocowe: aronię, agrest i porzeczkę.