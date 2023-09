Akcja Straży Granicznej. Ukrainiec z Nysy deportowany z Polski. Był podejrzany o liczne kradzieże i wyjątkowo uciążliwy

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej odwożą dziś (czwartek 7 września) do granicy z Ukrainą 38-letniego obywatela tego kraju, który dwa dni wcześniej został zatrzymany w Nysie, gdzie mieszkał. Ukrainiec miał w Polsce wyjątkowo bogatą kartotekę.

- Tylko w tym roku na terenie praktycznie całej Polski był zatrzymany 15 razy, z tego 13 razy w związku z popełnianymi przestępstwami - kradzieżami mienia o wartości powyżej 500 złotych – mówi podporucznik SG Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. - W ciągu ostatnich dwóch miesięcy był też 6 razy doprowadzany przez policjantów do policyjnej izby wytrzeźwień.

Mężczyzna wędrował po całej Polsce, po wpadce przenosił się do kolejnego miasta. W związku z prowadzonym wobec niego dochodzeniem Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej zobowiązała go wcześniej do regularnego stawiania się na policji. W Nysie mieszkał od dwóch miesięcy.