Amerykańskie auta co roku przyjeżdżają na zlot do Starego Olesna. Zobacz te motoryzacyjne cacka [ZDJĘCIA]

Krążowniki szos to słynne amerykańskie auta, które mają nawet ponad 5 metrów długości. Samochodu te zdobione były bogato chromem, co przydawało im motoryzacyjnego wdzięku. W Buicku z roku 1958 wmontowano aż 160 kilogramów chromowanych dodatków!

Zlot miłośników amcarów już od ponad dziesięciu lat organizowany jest w ośrodku wypoczynkowym Anpol w Starym Oleśnie.

- Dla mnie to jest normalny samochód użytkowy - mówi Marcin. - To bardzo wygodna limuzyna, moim zdaniem dużo bardziej komfortowa od mercedesa. Ma silnik V8 4,6 litra o potężnej mocy.

- To rocznik 2002, czyli całkiem nowy samochód. Pod maską ma silnik o pojemności 2,6. Ten samochód waży 2 tony - mówi Basia. - To moja perełka, tata kupił mi ją na urodziny.

- Fajnie się tak spotkać się na zlocie z innymi takimi samymi wariatami, którzy wydają tysiące monet na utrzymanie tych wspaniałych maszyn - mówi Jacek z Zabrza, właściciel cadillaca. - Niesamowite jest to, że te samochody już w latach 60. i 70. miały pełną elektrykę: elektrycznie otwierane szyby, przesuwane fotele, klimatyzację. Niektóre europejskie auta nawet dzisiaj nie mają takiego standardu! Do tego budowa tych aut jest dosyć prosta, każdy mechanik da sobie radę. Mimo że są to kilkudziesięcioletnie samochody, to nie brakuje do nich części zamiennych.

- Wcześniej jeździłem Cadillakiem Fleetwoodem, ale wypatrzyłem tego policyjnego forda. Sprzedawało go amerykańskie miasteczko Roswell w stanie Georgia - opowiada Robert z Jeleniej Góry. - To Ford Crown Victoria Police Interceptor, rocznik 2011, czyli z ostatniego roku produkcji tego modelu. To jest auto nie do zajechania! Tak jak widać to w amerykańskich filmach, to auto wjedzie na najwyższy krawężnik, w największą dziurę, i nic mu się nie stanie. Ma grube, ciężkie felgi, silnik 4,6 litra V8 i prawie 300 koni mechanicznych.

Pan Aleksander z Rybnika Buicka Riviera zmienił niedawno na stareńkiego Chevroleta 210, rocznik 1954. Kupił go zresztą dość przypadkowo.