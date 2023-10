Auta jeżdżą po ścieżce rowerowej z Opola do Turawy. Miłośnicy jednośladów są źli. "Oznakowanie jest zgodne z przepisami"

To nie jest ścieżka rowerowa, ale zwykła droga z zakazem wjazdu, od którego są zresztą wyjątki – tak skomentował jeden z naszych Czytelników informację NTO o konflikcie między rowerzystami, a kierowcami osobowych aut na nowej trasie pieszo – rowerowej z Centrum Handlowego Turawa Park do Zawady i Turawy.

Oddana do użytku w lipcu tego roku nowa trasa dla pieszych i rowerzystów jest także wykorzystywana przez kierowców osobowych samochodów. Nasz Czytelnik – rowerzysta, zaalarmował redakcję NTO i tym procederze, bo droga może być w porannych godzinach dobrym skrótem do Opola, omijającym korki na krajowej szosie. Po tym, jak sprawę przekazaliśmy policji, skontaktował się z nami kolejny Czytelnik, tym razem kierowca. W jego opinii – ta trasa nie ma specjalnego oznakowania (znaków C13 /C16), więc jest normalną drogą publiczną. Zgodnie z ustawionymi na wjeździe znakami obowiązuje tam zakaz wjazdu, za wyjątkiem rowerów i oraz dojazdu do pól. Nasz czytelnik dowodzi, że on jest objęty tymi wyjątkami i musi korzystać z tej trasy, tymczasem niektórzy rowerzyści są do niego wrogo nastawieni.