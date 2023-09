Bazarek drożyzny. Politycy partii Polska 2050 mówili na konferencji prasowej w Opolu o inflacji

Polska 2050 swoją konferencję prasową w piątek (22 września) zorganizowała pod galerią handlową Solaris w Opolu.

Przedstawiciele partii Szymona Hołowni zaprezentowali na niej „bazarek drożyzny”, czyli jak zdrożały różne produkty.

- Skumulowana inflacja z ostatnich ośmiu lat to oficjalnie nieco ponad 50 procent, jednak wiele rzeczy, które kupujemy w sklepach, zdrożało znacznie bardziej. Pomidory, chleb, cukier i żółty ser są droższe o co najmniej 100 procent! - mówili politycy Polski 2050, kandydujący w wyborach do Sejmu Adam Gomoła i Waldemar Hartman.