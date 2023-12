Beata Kempa o przyszłości Unii i odebraniu immunitetu. "Będziemy walczyć". Rozmowa Łukasza Żygadły

Mimo wszystko ta sytuacja pokazuje, że liberałowie i socjaliści słabną. Zarówno w swoich krajach członkowskich gdzie mogą nie mieć już takiego poparcia, a co za tym idzie takich wyników w nowym rozdaniu w czerwcu, jak i słabną w obecnym PE. Sala przy mocnym parciu liberałów i socjalistów jest bardzo podzielona. Nie ma jednoznacznego, porażającego zwycięstwa, co jest plusem.

Dokument przeszedł i nie miejmy złudzeń, on będzie dalej, nawet przy słabnącym poparciu dopychany kolanem przez eurokratów. To jest ich ukochany projekt. Zmiana, o której mówią i o którą walczą od dawna. Chcą to wszystko przeprowadzić jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, dlatego dla nich czas i tempo prac są bardzo ważne.

Parlament Europejski zdecydował o przyjęciu sprawozdania Komisji Spraw Konstytucyjnych dotyczącego zmiany traktatów Unii Europejskiej. Głosowanie jednak nie okazało się wielkim zwycięstwem zwolenników zmian. Dokument poparło 291 europosłów, przeciwko było 274, a 44 europarlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Co to głosowanie oznacza dla przyszłości UE?

Ponieważ oni tego systemu nie znają. Nie byli w nim. My jako Polacy doskonale wiemy czym był komunizm, jakie niesie ze sobą zagrożenia. Dlatego to Polacy mają w pierwszej kolejności prawo przestrzegania przed tym systemem. Takie superpaństwo nad nami przez blisko 50. lat próbowało trzymać władzę. Gdyby nie ruch oporu w Polsce dalej byśmy w nim mogli tkwić. Dziś musimy przestrzegać Europę, że budowanie takich struktur jest po prostu niebezpieczne.

Jesteśmy zwolennikami Unii Europejskiej i chcemy żeby Polska była jej członkiem. Jednak plany zmian traktatów sprowadzają państwa do roli landów bądź województw i nie możemy się na to zgodzić. Mówimy „tak” dla Unii Europejskiej, ale „nie” dla Unii niemieckiej.

Tak. Między innymi dlatego, że mimo wszystko tak wielką część głosów otrzymała Zjednoczona Prawica za co należy wyborcom i Panu Bogu podziękować. Dzięki temu nasze głosy plus głosy Konfederacji oraz liczę tutaj na PSL, mogą pomóc zablokować zmiany.

To głosowanie z pewnością zapisze się w negatywnej historii Parlamentu Europejskiego. Odebranie immunitetu czterem europosłom uderza w zasadę praworządności i wolności słowa. Ściga się tutaj polityków za ich poglądy, to powrót do naprawdę mrocznych czasów. Co gorsza, sprawa ma typowo polityczny charakter, gdyż oskarżycielem jest osoba prywatna, a nie władze państwowe, które zgodnie z prawem umorzyły sprawę. Oskarżycielem jest wielokrotny przestępca, przeciwko któremu postępowanie zostało wszczęte w 2013 roku, gdy premierem był Donald Tusk. Sądy wielokrotnie i w różnym czasie skazywały pana Rafała Gawła za przestępstwa, w tym min. za oszukanie Fundacji George’a Sorosa. Tu warto również wskazać na słowa Patryka Jakiego, który powiedział, że właśnie w ten sposób chce się wyeliminować z polityki ludzi, którzy otwarcie krytykują zmiany. Oczywiście będziemy walczyć do samego końca i się nie poddamy.