Będą wspólna wędrówka i modlitwa. Ks. bp Andrzej Czaja zaprasza diecezjan na camino

Hasło tegorocznego camino brzmi „Z Biskupem synodalnie. W drodze ku odnowie diecezji”.

- Co to znaczy z Biskupem synodalnie? Mówiąc najkrócej – razem, w jedności, we wspólnocie – tłumaczy bp Andrzej Czaja. - Byliście ze mną tak bardzo mocno w czas mojej choroby i są tego piękne owoce. Można powiedzieć w pewnym sensie powstałem jakby na nowo, cieszę się nowym życiem. Taki jest owoc tego bycia razem ze mną w takim rozmodleniu w trosce o moje zdrowie.