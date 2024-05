Będzie duży protest w obronie Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem. Hutnicy wyjdą na ulice 4 czerwca 2024 r.

- Przygotowujemy wniosek do Funduszu Pracy, by pozyskać pieniądze na pomoc osobom, które będą musiały odejść z pracy w ramach zwolnień grupowych - mówi Roman Kus, dyrektor PUP w Strzelcach Opolskich. - Chodzi o fundusze m.in. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz szkolenia umożliwiające przekwalifikowanie się. Chcemy, żeby zwalniane osoby mogły możliwie szybko przejść do nowej pracy.