Zróbmy wszystko, by walcownia w Zawadzkiem przetrwała! Jak odejdą ludzie, to zostaną gruzy

- Huta Andrzej powstała w 1836 r, a Alchemia przejęła ten zakład 2011 roku. To oznacza, że przez 13 lat ta firma zarządzała przedsiębiorstwem i nie przeprowadziła żadnej inwestycji, by modernizować zakład, a na sam koniec podała jako przyczynę likwidacji przestarzały park maszynowy. Oznacza to, że główną przyczyną likwidacji jest zaniechanie inwestycyjne, jakiego się dopuścił zarząd spółki. Przypomnę, że w roku 2011 Alchemia zlikwidowała kupioną w 2005 roku Garbarnię w Brzegu. Panie Marszałku, ja proszę, by Alchemia nie kupowała więcej firm w województwie opolskim – dodał przewodniczący Brzęczek.

- Nie było remontów odtworzeniowych, a jedynie awaryjne. Ci pracownicy sami na bieżąco naprawiają swoje maszyny i jeśli pozwolimy im odejść do innych firm, to nikt już nigdy tych maszyn nie uruchomi. Jak odejdą ludzie to zostaną gruzy.

Na połączone nadzwyczajne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu przybyła też grupa kilkudziesięciu pracowników Walcowni. Apelowali oni by nie dopuścić do likwidacji zakładu, bo gdy zwolnieni pracownicy odejdą do innych firm, w Zawadzkiem nie zostanie nikt kompetentny do wznowienia produkcji.

- Zróbcie wszystko żeby tego zakładu nie likwidować - apelowała do zebranych - jedna z pracownic Walcowni.

Entuzjazm pracowników walcowni wzbudziło wystąpienie przedstawiciela Federacji Pracodawców Polskich Mirosława Mandrygi, który był zbulwersowany faktem, iż obecny na spotkaniu dyrektor zakładu nie zabrał głosu: