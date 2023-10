Będzie nowa trasa kolejowa prowadząca do granicy polsko-czeskiej? Takiej linii chcą władze województwa ołomunieckiego

Już znane są koszty jego budowy - to astronomiczna kwota 18-19 miliardów koron czyli ok. 3,5 miliarda złotych. Tak duży projekt może być wykonany tylko, jeśli włączy się w niego czeski.

Stara trasa górskiej kolei

Od 130 lat przez Głuchołazy prowadzi tranzytowa linia kolejowa Jesenik – Krnov. Cztery pary czeskich pociągów osobowych dziennie zatrzymują się na dworcu kolejowym w Głuchołazach, ale dalej przesiąść się nie można, bowiem z Głuchołaz do Nysy kursują tylko dwa pociągi i to tylko w sobotę i niedzielę.

Na dodatek linia kolejowa z Głuchołaz do Jesenika i dalej do Zabrehu jest poprowadzona górską i krętą trasą przez przełęcz Ramzova.

Pociągiem pod górami

Studium nowego połączenia wyznacza zupełnie nowy przebieg linii. Z wioski Petrov nad Desnou prowadzi doliną rzeki Desny, wchodzi w podziemny tunel pod przełęczą Czerwonohorską i biegnie prosto do Jesenika.

To skraca czas przejazdu do 55 minut. Gdyby taką linię połączyć ze zmodernizowaną linią Opole – Nysa, czas podróży pociągiem z Opola do Ołomuńca może się skrócić do 2,5 godziny (samochodem co najmniej 3 godziny).