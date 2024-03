Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S11. Chodzi o kawałek aż do Kępna

Odcinek Kępno – Siemianice to będzie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 12,5 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Jej początkowy fragment będzie stanowił połączenie z oddaną do ruchu w 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Jej trasa będzie wiodła od Kępna przez Słupię pod Kępnem, Łękę Opatowską, Opatów, aż do Siemianic.

Zobacz dokładny przebieg S11 w województwie opolskim na odcinku - Byczyna - Kluczbork - Olesno.

46-kilometrowy kawałek planowanej drogi ekspresowej S11 podzielony został na trzy odcinki realizacyjne:

Na jakim etapie są kolejne odcinki planowanej drogi ekspresowej S11

Pierwszy odcinek ekspresowej S11 w województwie opolskim jest już otwarty

W lipcu 2023 r. oddana została do ruchu obwodnica Olesna. Jest to to blisko 25-kilometrowa dwujezdniowy kawałek drogi ekspresowej S11 z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Na trasie jest 24 wiaduktów oraz węzeł Olesno. Jest to pierwszy odcinek drogi ekspresowej w woj. opolskim.