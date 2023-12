Weekendowe spotkania z Benem Muthoferem w Opolu. Malarz, rzeźbiarz i emisariusz. W ten weekend opolanie mogą poznać wyjątkowego artystę

- Postać Bena Muthofera w naturalny sposób spina Polskę i Niemcy. Artysta urodził się naszym mieście, ale 1945 jego cała rodzina musiała stąd uciekać i nigdy tutaj nie wróciła. Tymczasem pod koniec życia, Ben Mutthofer, kiedy już mógł, po roku 1989, tutaj przyjeżdżać odwiedzał Opole regularnie. Pierwszy raz w 1992, a ostatni w 2016 roku, wówczas też podarował miastu swoje prace. Trzeba też podkreślić, że bardzo lubił wracać do Opola, do tych swoich korzeni, będąc przecież niemieckim malarzem, rzeźbiarzem znanym na całym świecie. Dlatego uznaliśmy, że to jest postać w naszej lokalnej historii postać, którą warto przypominać naszym mieszkańcom – dodaje dyrektor GSW.