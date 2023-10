Brutalna ustawka w Nysie. Młodzi chłopcy okładali się pięściami. Tłum skandował: "Zaje... mu!"

- Presja wywołana przez tłum mogła doprowadzić do tragedii – komentuje jeden ze społecznych działacz z Nysy, zbulwersowany całym zajściem. - Na filmach widać, że w pewnym momencie jeden z uczniów chce podać rękę na zgodę, aby zakończyć konflikt, lecz tłum od razu krzyczy do niego: Co to ma być za podawanie ręki! W pewnym momencie cały tłum skanduje, że mają się bić!