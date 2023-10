BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 12. kolejki

Stało się tak za sprawą tego, że beniaminek z Bogacicy zgubił dwa punkty w domowej konfrontacji z Porawiem Większyce. Gospodarze prowadzili co prawda po trafieniu Miłosza Reischa w 62. minucie, ale niedługo później na to trafienie odpowiedzieli przyjezdni, a konkretnie uczynił to Jakub Krysiak, i spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Wykorzystała to Małapanew, która po niezwykle emocjonującym meczu wygrała na wyjeździe 3:2 z Fortuną Głogówek. To ekipa z Ozimka trafiła do bramki jako pierwsza, ale kolejne dwa ciosy wyprowadzili miejscowi i to oni w 67. minucie wygrywali 2:1. Końcówka jednak znów należała do podopiecznych trenera Wojciecha Scisły, którym trzy punkty zapewnił golem w 90. minucie Stanisław Dębski. Wcześniej natomiast dubletem strzeleckim popisał się Pavlo Koval.

Tylko punkt za iPrime i Małąpanwią znajduje się obecnie Ruch Zdzieszowice. Choć do przerwy bezbramkowo remisował on w 12. kolejce w Domaszkowicach, to w drugiej połowie nie pozostawił już beniaminkowi najmniejszych złudzeń. Wbił mu aż cztery bramki, z czego dwie (w samej końcówce) były autorstwa Piotra Strzeleckiego.