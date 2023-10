Budowa śluzy w Krapkowicach na finiszu. Inwestycja za za 209 mln zł poprawi żeglowność na Odrze

To jedna z ważniejszych tego typu inwestycji prowadzonych na Odrze. Wszystko po to, by barki i inne jednostki mogły sprawnie pokonywać spiętrzenie wody w Krapkowicach.

Inwestycja zlecona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, jest częścią większego planu, który ma sprawić, że transport rzeczny w tej części kraju wróci do łask (jest tańszy od transportu drogowego, a jedna barka jest w stanie przewieźć tyle towaru, ile 60 ciężarówek).

- Będziemy apelować do armatorów: odkurzajcie, malujcie i przygotowujcie barki do tego, żeby można nimi transportować towary po Odrze - mówił Sławomir Kłosowski, wojewoda opolskich podczas wizyty studyjnej na śluzie.

Modernizacja śluzy trwa od lipca 2021 r. Andrzej Kulpa, prezes firmy POM z Krapkowic, która odpowiada za inwestycję mówił, że nie w trakcie budowy pojawiło się kilka trudnych momentów.