Piłkarskie Orły. Jakub Pielok, główny snajper iPrime Bogacica, najlepszy w maju na Opolszczyźnie

dla Ekstraklasy/Ekstraligi - wynosi 2;

dla I ligi - 1,75;

dla II ligi - 1,5;

dla III ligi - 1;

dla IV ligi - 0,625;

dla Pucharu Polski - 2;

dla europejskich pucharów - 2,5.

Jakub Pielok z 4-ligowego iPrime Bogacica, który jako beniaminek zakończył rozgrywki na bardzo wysokim 3. miejscu, zdobył w maju aż dziesięć goli. Co godne podkreślenia, aż pięć bramek strzelił w jednym spotkaniu. Stało się tak dokładnie 11 maja, kiedy to jego drużyna wygrała u siebie aż 8:0 z LZS-em Walce. Wtedy to Pielok trzykrotnie trafił z gry oraz dwa razy skutecznie egzekwował rzut karny. Jakby tego było mało, popisał się też hat-trickiem w meczu "na szczycie" z Małąpanwią Ozimek. Ekipa z Bogacicy wygrała go 4:3 i tym samym zamknęła przeciwnikom furtkę do awansu na 3-ligowy poziom. Poza tym spotkaniem, jednego gola zdobył również w wygranej 4:1 konfrontacji z Polonią Karłowice i przegranej 1:3 potyczce z Ruchem Zdzieszowice. Dla tego piłkarza zwycięstwo w rankingu "Piłkarskie Orły" to nie pierwszyzna. Poznał on już bowiem wcześniej smak triumfu w klasyfikacji miesiąca. Był już najlepszym strzelcem Opolszczyzny w sierpniu 2023 roku.