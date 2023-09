Dobry wynik, multum kartek. Odra Opole wygrała mecz na szczycie Fortuna 1 Ligi

Miedź z czasem zaczęła częściej utrzymywać się przy piłce, ale nie pozwoliło jej to na realne zagrożenie bramki Artura Halucha. Najlepsza próba w pierwszym kwadransie miała miejsce z ponad 20 metrów. Opolanie nie zamierzali jednak ustępować. Kolejną okazję miał Galan, ale nie wykorzystał sposobności strzelenia gola z okolicy 11. metra po zamieszaniu w polu karnym rywala. Lepszą skutecznością ofensywnie usposobiony zawodnik popisał się ze znacznie większego dystansu, mianowicie bezpośrednio z rzutu wolnego w 27. minucie.

Od pierwszych minut rywalizacji opolanie bardzo pewnie rozgrywali piłkę na połowie rywala, zaś ten odpowiadał szybkimi atakami. Ponadto wysoko ustawionym podopiecznym Adama Noconia zależało na rychłym odbiorze piłki, co skutecznie utrudniało miejscowym stworzenie klarownej okazji. Atakowali za to przyjezdni. Ich pierwsza składna akcja miała miejsce za sprawą współpracy Borja Galana i Rafała Niziołka, jednak Hiszpan w decydującym momencie skiksował.

W dalszej części pierwszej części spotkania nie wydarzyło się nic, co zasługiwałoby na specjalne odnotowanie. Warto jednak nadmienić, że zespół gości w pełni kontrolowali przebieg rywalizacji. Był znakomicie zorganizowany w defensywie, pozwalając Miedzi jedynie na dalekie - i najczęściej bardzo niecelne – dośrodkowania.

Po przerwie ekipa gospodarzy miała więcej z gry, ale to Odra stworzyła akcję, która zapewniła im podwyższenie prowadzenia. Wprawdzie miała ona miejsce w akompaniamencie absurdalnej postawy legniczan, którzy - zdaje się - liczyli na odgwizdanie spalonego, ale co w sieci, to w sieci.

Od tej chwili miejscowi wzięli na siebie odpowiedzialność za grę. Częściej utrzymywali się przy piłce, stwarzali kolejne akcje. Odra zaś wycofała się, sporadycznie atakując. Jeden z wypadów Miedzi zakończył się na strzale w słupek, natomiast w 71. minucie została podyktowana „jedenastka” na rzecz miejscowych, którą na gola zamienił Nemanja Mijuskovic.