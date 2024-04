Odra Opole wygrała 3:1 w meczu 27. kolejki Fortuna 1. Ligi z GKS-em Katowice. Zobaczcie bramki z tego meczu

Od początku meczu to gospodarze prowadzili grę, stwarzając sobie kilka sytuacji. Odra była jednak skoncentrowana w obronie i nie dała sobie zrobić krzywdy. Kilkukrotnie odgryzała się GKS-owi, najwięcej zagrożenia stwarzając lewą stroną boiska. W 26. minucie jedna z akcji ofensywnych Odry przyniosła gościom gola. Po dalekim wrzucie piłki z autu zrobiło się zamieszanie w polu karnym katowiczan, które przytomnie wykorzystał czeski obrońca Jiri Piroch. Strzelił niczym w "beach soccerze", najpierw gasząc sobie piłkę na piersi, a następnie trafiając ze spadającej piłki prosto pod poprzeczkę rywali.

Trzeba jednak przyznać, że w ostatnich tygodniach opolanie zagrali kilka dobrych spotkań z faworytami do awansu. W dwóch meczach w Trójmieście Odra najpierw zremisowała 2:2 z Arką Gdynia, by w następnej kolejce minimalnie przegrać 1:2 z Lechią Gdańsk (Odra nie trafiła karnego w doliczonym czasie gry).

Odra nie była faworytem wyjazdowego spotkania w Katowicach. GKS wygrał bowiem 6 ostatnich spotkań ligowych, pokonując m. in. Lechię Gdańsk (1:0). Mało tego, w 4 ostatnich meczach nie stracił żadnego gola. Natomiast Odra wiosną wygrała zaledwie 1 mecz (2:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała).

Od początku drugiej połowy GKS ruszył do ataku, spychając Odrę do jeszcze większej defensywy, niż przed przerwą. W 56. przyniosło to efekt w postaci bramki wyrównującej. Też padła po zamieszaniu w polu karnym. Zakotłowało się pod bramką gości po rzucie rożnym wykonywanym przez Antoniego Kozubala. Najlepiej odnalazł się Bartosz Jaroszek, który strzelił gola na 1:1.